Azerbaijani wrestlers bring home ten medals from Kazakhstan
- 14 Mar 2024 08:03
- 22 Jan 2026 03:37
- 194277
- Sports
Azerbaijani fighters have captured ten medals, including three golds at the UWW Zhaksylyk Ushkempirov 2024 wrestling tournament held in Astana, Kazakhstan.
Faraim Mustafayev (67kg), Ruslan Nurullayev (72kg) and Davud Mammadov (77kg) seized the tournament`s glory.
Ismayil Rzayev (82kg) and Ali Guliyev (87kg) bagged silvers, while Huseyn Savadov (55 kg), Mahammad Shukurzade (63kg), Tavakgul Haziyev (67kg), Kanan Abdullazade (77kg) and Joju Samadov (87kg) earned bronze medals of the tournament.