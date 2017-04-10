Azerbaijani wrestlers grab seven medals in Bulgaria
Azerbaijani wrestlers have brought home a clutch of seven medals, including two golds from the international Dan Kolov-Nikola Petrov tournament held in Ruse, Bulgaria.
The gold medals came from Kamran Mammadov and Rasul Chunayev in the 66kg and 71kg weight categories respectively, AzerTag reports.
Other Azerbaijani wrestlers Natalya Sinishin (58kg), Ruslan Dibirhajiyev (70kg), Taleh Mammadov (59kg), Mahir Amiraslanov (57kg) and Mahammad Muslumov (65kg) took bronze medals.
News.Az