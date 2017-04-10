Yandex metrika counter

Azerbaijani wrestlers grab seven medals in Bulgaria

  • Sports
  • Share
Azerbaijani wrestlers grab seven medals in Bulgaria

Azerbaijani wrestlers have brought home a clutch of seven medals, including two golds from the international Dan Kolov-Nikola Petrov tournament held in Ruse, Bulgaria.

The gold medals came from Kamran Mammadov and Rasul Chunayev in the 66kg and 71kg weight categories respectively, AzerTag reports.

Other Azerbaijani wrestlers Natalya Sinishin (58kg), Ruslan Dibirhajiyev (70kg), Taleh Mammadov (59kg), Mahir Amiraslanov (57kg) and Mahammad Muslumov (65kg) took bronze medals.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      