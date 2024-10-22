Azerbaijan’s defense minister arrives in Kyrgyzstan on official visit
On Tuesday, Azerbaijan’s Defense Minister, Colonel General Zakir Hasanov embarked on an official visit to Kyrgyzstan.Minister Hasanov is paying a visit at the invitation of his Kyrgyz counterpart, Lieutenant General Baktybek Bekbolotov, the Azerbaijani Defense Ministry told News.Az.
During the visit, the Azerbaijani defense minister is scheduled to hold several meetings.