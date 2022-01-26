Yandex metrika counter

Azerbaijan’s defense minister continues official visit to Iran

Azerbaijan’s Defense Minister, Colonel General Zakir Hasanov, who is on an official visit to Iran, visited the Embassy of Azerbaijan in Tehran, the Defense Ministry told News.Az.

Minister Hasanov laid flowers at the bust of national leader Heydar Aliyev in the embassy's administrative building and honored his memory.

