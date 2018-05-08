Azerbaijan's Defense Ministry about 6 foreigners allegedly detained on Armenian-Azerbaijani border
Armenian media reported six foreigners detained on the Armenian-Azerbaijani border last night.
Responding to an inquiry about reports in Armenian media regarding foreigners detained on Armenian-Azerbaijani border, the Defense Ministry of Azerbaijan said that they have no information about it.
Armenian media have reported citing spokesman for the Armenian Defense Ministry Artsrun Hovhannisyan today that Armenian servicemen detained six foreigners trying to cross the Armenian-Azerbaijani border. He promised to disclose the details later.
News.Az