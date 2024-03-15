Azerbaijan’s energy minister embarks on visit to Iran
Azerbaijan’s Energy Minister Parviz Shahbazov embarked on a visit to Iran on Thursday, the Energy Ministry’s press service told News.Az.
During his trip, Minister Shahbazov is slated to meet with high-ranking Iranian officials to discuss the prospects for mutually beneficial cooperation in the energy sector between the two neighboring countries.