Yandex metrika counter

Azerbaijan’s energy minister meets with UK PM’s trade envoy

  • Economics
  • Share
Azerbaijan’s energy minister meets with UK PM’s trade envoy

Azerbaijan’s Minister of Energy Parviz Shahbazov has met with UK Prime Minister`s Trade Envoy to Azerbaijan Baroness Emma Nicholson, News.Az reports.

"Together with the UK Prime Minister`s Trade Envoy to Azerbaijan, we discussed the factors necessary for stability in energy markets. The Southern Gas Corridor has been recognized as a unique element of energy security," Minister Shahbazov posted on his Twitter account.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      