Azerbaijan’s energy minister meets with UK PM’s trade envoy
- 10 Mar 2022 09:42
- 10 Jul 2024 17:45
- 171335
- Economics
- Share https://news.az/news/azerbaijans-energy-minister-meets-with-uk-pms-trade-envoy Copied
Azerbaijan’s Minister of Energy Parviz Shahbazov has met with UK Prime Minister`s Trade Envoy to Azerbaijan Baroness Emma Nicholson, News.Az reports.
"Together with the UK Prime Minister`s Trade Envoy to Azerbaijan, we discussed the factors necessary for stability in energy markets. The Southern Gas Corridor has been recognized as a unique element of energy security," Minister Shahbazov posted on his Twitter account.