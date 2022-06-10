Azerbaijan's First Deputy PM attends meeting of CIS Economic Council
- 10 Jun 2022 14:28
- 22 Jan 2026 03:37
- 174242
- Politics
- Share https://news.az/news/azerbaijans-first-deputy-pm-attends-meeting-of-cis-economic-council Copied
An Azerbaijani delegation led by First Deputy Prime Minister Yagub Eyyubov is on a visit to Kazakhstan, Azerbaijan's ambassador to Kazakhstan Agalar Atamoglanov wrote on Twitter, News.az reports.
"Was glad to accompany Azerbaijani delegation led by First Deputy Prime Minister Yaqub Eyyubov to the 94th meeting of the CIS Economic Council on June 10, 2022 in Nur-Sultan," the ambassador noted