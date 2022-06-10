Yandex metrika counter

Azerbaijan's First Deputy PM attends meeting of CIS Economic Council

An Azerbaijani delegation led by First Deputy Prime Minister Yagub Eyyubov is on a visit to Kazakhstan, Azerbaijan's ambassador to Kazakhstan Agalar Atamoglanov wrote on Twitter, News.az reports.

"Was glad to accompany Azerbaijani delegation led by First Deputy Prime Minister Yaqub Eyyubov to the 94th meeting of the CIS Economic Council on June 10, 2022 in Nur-Sultan," the ambassador noted


