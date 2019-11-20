Azerbaijan’s First Vice President Mehriban Aliyeva to meet Russian PM
Azerbaijan’s First Vice President Mehriban Aliyeva will meet with Russian Prime Minister Dmitry Medvedev in Moscow on Nov. 21, RIA Novosti reported.
The sides will discuss Russia-Azerbaijan cooperation in trade, economic, scientific, technical, cultural and humanitarian and other fields.
