Yandex metrika counter

Azerbaijan’s First Vice President Mehriban Aliyeva to meet Russian PM

  • Politics
  • Share
Azerbaijan’s First Vice President Mehriban Aliyeva to meet Russian PM

Azerbaijan’s First Vice President Mehriban Aliyeva will meet with Russian Prime Minister Dmitry Medvedev in Moscow on Nov. 21, RIA Novosti reported.

The sides will discuss Russia-Azerbaijan cooperation in trade, economic, scientific, technical, cultural and humanitarian and other fields.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      