Azerbaijan’s foreign minister departs for Kenya
Photo: mfa.gov.az

Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov on Tuesday left for Nairobi, Kenya, on an official visit.

As part of the visit, Minister Bayramov is scheduled to attend the official opening ceremony of Azerbaijan’s Embassy in Kenya, News.Az reports, citing the Foreign Ministry.

The top Azerbaijani diplomat will also hold meetings with senior Kenyan officials in Nairobi.


