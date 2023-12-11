Azerbaijan's foreign minister heads to Brussels for working visit
- 11 Dec 2023 05:24
- 10 Jul 2024 17:44
- 191380
- Politics
- Share https://news.az/news/azerbaijans-foreign-minister-heads-to-brussels-for-working-visit Copied
Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov departed for Brussels on Sunday for a working visit to attend the “Eastern Partnership” Foreign Affairs Ministerial meeting, the Foreign Ministry's press service told News.Az.
As part of the trip, FM Bayramov will address the meeting and engage in bilateral discussions.