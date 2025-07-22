Yandex metrika counter

Azerbaijan's foreign minister heads to Georgia for official visit

Azerbaijan’s foreign minister heads to Georgia for official visit
Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov on Tuesday left for Georgia on an official visit.

During the visit, FM Bayramov is scheduled to meet with his Georgian counterpart Maka Botchorishvili, News.Az reports, citing Azerbaijan’s Foreign Minister.

The top Azerbaijani diplomat will also hold talks with other senior Georgian officials.


