Azerbaijan’s foreign minister heads to Saudi Arabia for official visit
- 26 Feb 2025 10:15
- 26 Feb 2025 10:18
- Politics
Azerbaijan's Foreign Minister Jeyhun Bayramov. Photo: mfa.gov.az
Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov on Wednesday left for Saudi Arabia on an official visit.
During the visit, FM Bayramov is scheduled to meet with his Saudi counterpart, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, News.Az reports, citing Azerbaijan’s Foreign Ministry.