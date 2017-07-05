Azerbaijan's Foreign Minister receives new ambassador of Turkmenistan
Foreign Minister Elmar Mammadyarov received Mekan Ishanguliyev, the newly appointed Ambassador of Turkmenistan to the Republic of Azerbaijan.
During the meeting Ambassador Mekan Ishanguliyev presented a copy of his credentials to Foreign Minister Elmar Mammadyarov, the Foreign Ministry of Azerbaijan reported.
Ambassador Mekan Ishanguliyev noted that Turkmenistan is keen on development of cooperation with Azerbaijan in all fields and mentioned that he would spare more efforts to further enhancement of bilateral relations during his diplomatic mission.
Foreign Minister Elmar Mammadyarov wished to Ambassador Mekan Ishanguliyev every success in his diplomatic activities.
News.Az