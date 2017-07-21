Yandex metrika counter

Azerbaijan's Foreign Minister to pay official visit to Hungary

Foreign Minister Elmar Mammadyarov will pay an official visit to Hungary on 24 July.

Minister Elmar Mammadyarov is expected to meet Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Minister Peter Szijjarto and other officials. The joint press conference of Azerbaijani and Hungarian foreign ministers will be held after the official meeting.

On November 3-4, 2014, Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjarto paid an official visit to the Republic of Azerbaijan.

News.Az


