Azerbaijan’s Majidov into quarterfinal of World Boxing Championships
- 29 Aug 2017 07:50
- 22 Jan 2026 03:37
- 124893
- Sports
Azerbaijan`s Mahammadrasul Majidov (+91kg) has qualified for the quarterfinal of the 2017 World Boxing Championships in Hamburg, Germany.
He defeated Jordanian Hussein Iashaish 5-0, according to AzerTag.
Majidov will next face French Djamili-Dini Aboudou-Moindze.
News.Az