Azerbaijan’s Majidov into quarterfinal of World Boxing Championships

Azerbaijan`s Mahammadrasul Majidov (+91kg) has qualified for the quarterfinal of the 2017 World Boxing Championships in Hamburg, Germany.

He defeated Jordanian Hussein Iashaish 5-0, according to AzerTag.

Majidov will next face French Djamili-Dini Aboudou-Moindze.

News.Az


