Azerbaijan's Minister to receive citizens in areas liberated from Armenians
For the first time in Azerbaijan a minister will receive citizens in the areas released from Armenian occupation.
Azerbaijan's Minister of Justice Fikrat Mammadov will receive citizens of Jabrayil, Fuzuli and Beylagan regions in Jojuq Marjanli village of Jabrayil.
The reception will be held on February 23.
Azerbaijani army liberated the Lalatepe upland in Jojuq Marjanli village from Armenian occupation on April 2, 2016.
News.Az