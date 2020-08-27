Yandex metrika counter

Azerbaijan’s Qarabag advance to UEFA Champions League third qualifying round

Azerbaijani FC Qarabag have advanced to the UEFA Champions League third qualifying round after defeating Moldovan Sheriff 2-1 in Baku.

Qarabag’s first goal came from Uros Matic in the 22nd minute from the penalty spot. Mahir Emreli scored Qarabag`s second goal in the 63rd minute.


News.Az 

