Azerbaijan’s Qarabag advance to UEFA Champions League third qualifying round
- 27 Aug 2020 11:49
Azerbaijani FC Qarabag have advanced to the UEFA Champions League third qualifying round after defeating Moldovan Sheriff 2-1 in Baku.
Qarabag’s first goal came from Uros Matic in the 22nd minute from the penalty spot. Mahir Emreli scored Qarabag`s second goal in the 63rd minute.