Azerbaijan’s women karate fighters reach quarter finals at Baku 2017

Azerbaijani athletes reached the quarter finals of karate competitions as part of the 4th Islamic Solidarity Games in Baku.

Azerbaijani women karate fighters Nurana Aliyeva (50 kg), Ilaha Gasimova (55 kg) and Farida Abiyeva (61 kg) defeated their rivals and reached the quarter finals, according to AzVision.

