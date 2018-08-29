Yandex metrika counter

Baku comments on Bilzerian's illegal visit to Karabakh

Azerbaijan Ministry of Foreign Affairs commented on the illegal visit of Den Bilzeryan, a US citizen of Armenian origin, millionaire gambler to Azerbaijan's occupied territories.

"No need to comment on the clown activity of these types of unimportant people," Hikmat Hajiyev spokesperson of Azerbaijan's Ministry of Foreign Affairs told AzVision.az.

