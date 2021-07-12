Baku court postpones trial of Armenian terrorist group members
The Baku Court on Grave Crimes postponed the trial on the criminal case of members of another terrorist armed group consisting of Armenian citizens.
The accused are Rafik Karapetyan, Gurgen Goloyan, Hrayr Tadevosyan, Vagharshak Maloyan, Sasun Egiazaryan, Arsen Vardanyan, Vakhagen Bakhrikyan, Setrak Soghomonyan, Armen Dilanyan, Manuk Martonyan, Mels Anbardanyan, Andranik Mikaelyan and Felix Grigoryan.
