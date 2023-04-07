Yandex metrika counter

Baku hosts 19th meeting of Azerbaijan-Kazakhstan Intergovernmental Commission

The 19th meeting of the Azerbaijan-Kazakhstan Intergovernmental Commission on Trade and Economic Cooperation kicked off in Baku, News.Az reports.

The Commission is co-chaired by Azerbaijani Energy Minister Parviz Shahbazov and Deputy Prime Minister, Minister of Trade and Integration of Kazakhstan Serik Zhumangarin.

The meeting will focus on cooperation in a wide range of areas, including energy, trade, transport, and logistics partnerships, as well as agriculture.

The meeting will wrap up with the signing of documents between Azerbaijan and Kazakhstan.


