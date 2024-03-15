Yandex metrika counter

Baku hosts trilateral meeting of Azerbaijani, Turkish and Georgian FMs

A trilateral meeting of the foreign ministers of Azerbaijan, Türkiye and Georgia kicked off in Baku, News.Az reports. 

Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov, Turkish Foreign Minister Hakan and Georgian Foreign Minister Ilia Darchiashvili are taking part in the meeting.

The foreign ministers of Azerbaijan, Türkiye and Georgia are also scheduled to hold separate bilateral talks and a joint press conference.


