Baku Media Center prepares video reflecting Armenian vandalism in Azerbaijani territories

The Baku Media Center has prepared a video material highlighting Armenia's vandalism on previously occupied territories of Azerbaijan.

“Everything were destroyed, damaged and razed to ground in Karabakh during the occupation. Magnitude of Armenia's vandalism, Armenian war crimes is beyond any imagination. Azerbaijan declares that all-out reconstruction work will be conducted,” the Center’s message said.


