Yandex metrika counter

Baku strongly rejects Canada's biased statement

  • Politics
  • Share
Baku strongly rejects Canada's biased statement

Azerbaijan’s Foreign Ministry strongly rejected the biased statement made by Canada’s Foreign Policy, News.Az reports. 

“Strongly reject biased statement by Canada`s Foreign Policy calling Azerbaijan to reopen the Lachin road,” the Azerbaijani ministry said on Twitter.

“Canada would better aid the peace process by calling Armenia to end abusing Lachin road for illegal military & economic activities, including transferring & planting 2021-Armenia-produced landmines in Azerbaijan,” the ministry stated.

News about - Baku strongly rejects Canada's biased statement


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      