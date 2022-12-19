Baku strongly rejects Canada's biased statement

+ ↺ − 16 px

Azerbaijan’s Foreign Ministry strongly rejected the biased statement made by Canada’s Foreign Policy, News.Az reports.

“Strongly reject biased statement by Canada`s Foreign Policy calling Azerbaijan to reopen the Lachin road,” the Azerbaijani ministry said on Twitter.

“Canada would better aid the peace process by calling Armenia to end abusing Lachin road for illegal military & economic activities, including transferring & planting 2021-Armenia-produced landmines in Azerbaijan,” the ministry stated.

News.Az