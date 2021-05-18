Belarusian defense minister arrives in Azerbaijan
A delegation headed by Defense Minister of Belarus, Lieutenant General Viktor Khrenin arrived in Azerbaijan Tuesday on an official visit, the Azerbaijani Defense Ministry told News.Az.
The Belarusian delegation’s visit takes places at the invitation of Azerbaijan’s Defense Minister, Colonel General Zakir Hasanov.