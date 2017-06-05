Binali Yildirim cancels meeting with German Foreign Minister
- 05 Jun 2017 12:47
- 22 Jan 2026 03:37
- 122313
- World
- Share https://news.az/news/binali-yildirim-cancels-meeting-with-german-foreign-minister Copied
Turkish Prime Minister Binali Yildirim cancelled a meeting with German Foreign Minister Sigmar Gabriel, citing a very tight schedule.
CNN Turk reports that Sigmar Gabriel is currently on a visit to Turkey.
Earlier, he had already met with the Minister of Foreign Affairs of Turkey Mevlut Cavusoglu.
News.Az