Binali Yildirim cancels meeting with German Foreign Minister

Binali Yildirim cancels meeting with German Foreign Minister

Turkish Prime Minister Binali Yildirim cancelled a meeting with German Foreign Minister Sigmar Gabriel, citing a very tight schedule.

CNN Turk reports that Sigmar Gabriel is currently on a visit to Turkey.

Earlier, he had already met with the Minister of Foreign Affairs of Turkey Mevlut Cavusoglu.

