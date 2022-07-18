Yandex metrika counter

Blinken praises Tbilisi meeting of Azerbaijani, Armenian foreign ministers

US Secretary of State Antony Blinken has commented on a meeting between Azerbaijani and Armenian foreign ministers, which took place on Saturday in the Georgian capital Tbilisi, News.Az reports.

“Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov and Armenian Foreign Minister Ararat Mirzoyan took a positive step, meeting in Tbilisi,” Blinken said on Twitter.

“Direct dialogue is the surest path to resolving Azerbaijani and Armenian differences,” the top US diplomat noted.

