Border delimitation talks between Azerbaijan, Armenia start
A meeting of the commissions on the delimitation of the Azerbaijani-Armenian border has begun, the office of Deputy Prime Minister of Armenia Mger Grigoryan said, News.Az reports.
The meeting is being held on the conditional border between Azerbaijan and Armenia.
The negotiations are attended by Azerbaijan's Deputy Prime Minister Shahin Mustafayev and Armenia's Deputy Prime Minister Mger Grigoryan.
On November 21, the Armenian Foreign Ministry responded to Azerbaijan's Foreign Ministry's statement by saying that Yerevan is prepared to hold talks with Baku.
Azerbaijan, in turn, reaffirmed its commitment to starting bilateral discussions with Armenia to hasten the signing of a peace treaty.