Yandex metrika counter

Britain condemns attack on military bases in Iraq

  • World
  • Share
Britain condemns attack on military bases in Iraq

Britain on Wednesday condemned Iranian missile attacks on military bases in Iraq that hosted U.S.-led coalition forces including British personnel, Reuters reported.

“We condemn this attack on Iraqi military bases hosting Coalition - including British - forces,” British Foreign Secretary Dominic Raab said.

“We urge Iran not to repeat these reckless and dangerous attacks, and instead to pursue urgent de-escalation.”

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      