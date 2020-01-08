Britain condemns attack on military bases in Iraq
Britain on Wednesday condemned Iranian missile attacks on military bases in Iraq that hosted U.S.-led coalition forces including British personnel, Reuters reported.
“We condemn this attack on Iraqi military bases hosting Coalition - including British - forces,” British Foreign Secretary Dominic Raab said.
“We urge Iran not to repeat these reckless and dangerous attacks, and instead to pursue urgent de-escalation.”
