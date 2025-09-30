Yandex metrika counter

Champions League Matchday 2: Team news and possible line-ups

Photo: Reuters

As the UEFA Champions League enters Matchday 2, clubs across Europe are gearing up for crucial fixtures that could shape the league phase standings. 

Fans and analysts alike are eagerly anticipating the starting line-ups, key player returns, and injury updates that could influence the outcomes of these high-stakes encounters.

News.Az, citing UEFA.com, presents the latest team news and potential formations for the upcoming matches.

 

Tuesday 30 September

 

Atalanta vs Club Brugge

Atalanta: Carnesecchi; Ahanor, Djimsiti, Kossounou; Zappacosta, Pašalić, De Roon, Bellanova; Samardžić, Sulemana, Krstović

Out: Scalvini (muscular), Kolašinac (knee), Scamacca (knee), De Ketelaere (muscular), Zalewski (muscular)

Doubtful: Hien (muscular), Éderson (knee)

Club Brugge: Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Stanković, Vanaken; Forbs, Sandra, Tzolis; Tresoldi

Out: Mignolet (muscular), Onyedika (muscular)

Doubtful: None

 

Kairat Almaty vs Real Madrid

Kairat Almaty: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Gromyko, Kassabulat, Arad; Mrynskiy, Satpayev, Jorginho

Out: Anarbekov (jaw fracture)

Doubtful: Zarutskiy (knee), Glazer (ankle), Zaria (knee)

Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono, Güler, Vinícius Júnior; Mbappé

Out: Alexander-Arnold (hamstring), Carvajal (suspended), Éder Militão (ankle), Rüdiger (hamstring)

Doubtful: None

 

Inter vs Slavia Praha

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco; Lautaro Martínez, Esposito

Out: None

Doubtful: Darmian (back)

Slavia Praha: Staněk; Chaloupek, Zima, Vlček; Douděra, Zafeiris, Cham, Dorley; Kušej, Provod; Chorý

Out: Holeš (knee), Ogbu (unspecified)

Doubtful: Bořil (unspecified), Dorley (unspecified)

 

Chelsea vs Benfica

Chelsea: Sánchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Lavia, Caicedo; Neto, Fernández, Garnacho; João Pedro

Out: Palmer (groin), Adarabioyo (calf), Fofana (calf), Delap (hamstring), Colwill (knee)

Doubtful: Caicedo (knock), Andrey Santos (knock), João Pedro (knock)

Benfica: Trubin; Dedić, Otamendi, António Silva, Dahl; Barrenechea, Ríos; Lukébakio, Aursnes, Sudakov; Pavlidis

Out: Bruma (Achilles), Bah (knee), Manu (knee)

Doubtful: None

 

Atlético de Madrid vs Frankfurt

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, González; Sørloth, Álvarez

Out: Almada (muscular), Cardoso (ankle), José Giménez (muscular)

Doubtful: None

Frankfurt: Zetterer; Collins, Theate, Koch, Brown; Chaibi, Can Uzun, Larsson; Doan, Burkardt, Knauff

Out: Kristensen (unspecified)

Doubtful: None

 

Bodø/Glimt vs Tottenham

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Evjen, Berg, Auklend; Jørgensen, Høgh, Hauge

Out: None

Doubtful: Bassi (groin), Brynhildsen (knee), Gundersen (unspecified), Moe (groin), Saltnes (illness)

Tottenham: Vicario; Spence, Danso, Van de Ven, Udogie; João Palhinha, Bergvall, Bentancur; Kudus, Richarlison, Simons

Out: Romero (unspecified), Solanke (ankle)

Doubtful: None

 

Marseille vs Ajax

Marseille: Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd; Weah, O’Riley, Højbjerg, Emerson; Greenwood, Igor Paixão; Aubameyang

Out: Kondogbia (calf), Traoré (thigh)

Doubtful: Balerdi (unknown)

Ajax: Jaroš; Rosa, Šutalo, Itakura, Wijndal; Klaassen, Regeer, Taylor; Edvardsen, Gloukh, Godts

Out: Van den Boomen (back), Dolberg (abdominal), McConnell (unspecified), Wieghorst (unspecified)

Doubtful: None

 

Galatasaray vs Liverpool

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Singo, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Lemina; Yunus Akgün, Gündoğan, Yılmaz; Osimhen

Out: None

Doubtful: None

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak

Out: Chiesa (unspecified)

Doubtful: None

 

Pafos vs Bayern München

Pafos: Michael; João Correia, Luckassen, David Luiz, Pileas; Šunjić, Goldar, Pêpê; Jajá, Dimata, Dragomir

Out: Bruno (suspended)

Doubtful: João Correia (unspecified)

Bayern München: Neuer; Boey, Kim, Tah, Guerreiro; Kimmich, Bischof; Olise, Jackson, Díaz; Kane

Out: Davies (knee), Ito (foot), Musiala (ankle), Stanišić (knee), Urbig (groin)

Doubtful: None

 

Wednesday 1 October

 

Union SG vs Newcastle

Union SG: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj, David; Rodríguez

Out: Florucz (suspended)

Doubtful: None

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon

Out: Livramento (knee), Ramsey (ankle), Wissa (knee)

Doubtful: Hall (knock), Schär (head)

 

Qarabağ vs Copenhagen

Qarabağ: Kochalski, Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Kady; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran

Out: Janković (quadriceps)

Doubtful: None

Copenhagen: Kotarski; Huescas, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Delaney, Lerager, Robert; Elyounoussi, Claesson

Out: Mattsson (knee), Achouri (hamstring), Cornelius (Achilles), Moalem (hip)

Doubtful: None

 

Arsenal vs Olympiacos

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Ødegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyökeres, Martinelli

Out: Madueke (knee), Havertz (knee)

Doubtful: Hincapié (groin)

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Dani García; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

Out: Yaremchuk (calf)

Doubtful: None

 

Leverkusen vs PSV

Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Lucas Vázquez, Fernández, García, Grimaldo; Tillman, Ben Seghir; Kofane

Out: Schick (thigh)

Doubtful: Andrich (adductor), Tella (knee)

PSV: Kovář; Mauro Júnior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Saibari, Veerman; Wanner, Pepi, Perišić

Out: Van Bommel (knee), Boadu (thigh), Sildillia (thigh)

Doubtful: Pepi (unspecified)

 

Villarreal vs Juventus

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesaña, Moleiro; Pepé, Mikautadze

Out: Kambwala (hamstring), Juan Foyth (muscular), Pau Navarro (Under-20 duty)

Doubtful: Ayoze Pérez (adductor), Gerard Moreno (hamstring)

Juventus: Di Gregorio; Kelly, Bremer, Kalulu; Cambiaso, Thuram, Locatelli, João Mário; Yıldız, Conceição; David

Out: Miretti (thigh)

Doubtful: Bremer (knee), Thuram (calf)

 

Napoli vs Sporting CP

Napoli: Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund

Out: Di Lorenzo (suspended), Buongiorno (thigh)

Doubtful: Spinazzola (muscular), Olivera (muscular)

Sporting CP: Rui Silva; Vagiannidis, Debast, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez

Out: Daniel Bragança (knee), Nuno Santos (knee)

Doubtful: None

 

Monaco vs Manchester City

Monaco: Köhn; Caio Henrique, Mawissa, Dier, Vanderson; Minamino, Coulibaly, Teze, Akliouche; Biereth, Fati

Out: Camara (ankle), Bamba (hamstring), Hrádecký (knee), Golovin (fitness), Pogba (fitness)

Doubtful: None

Man City: Donnarumma; Aké, Gvardiol, Ruben Dias, Lewis; Rodri; Foden, Bernardo Silva, Reijnders, Savinho; Haaland

Out: Khusanov (unspecified), Ait-Nouri (ankle), Marmoush (knee)

Doubtful: Cherki (thigh)

 

Dortmund vs Athletic Club

Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy

Out: Anselmino (muscular), Campbell (U-20 World Cup), Can (muscular), Duranville (shoulder)

Doubtful: None

Athletic Club: Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz De Galarreta, Jaureguizar; I. Williams, Sancet, Gomez; Guruzeta

Out: Vesga (muscular)

Doubtful: N. Williams (muscular)

 

Barcelona vs Paris

Barcelona: Szczęsny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Ferran Torres; Lewandowski

Out: Cuenca (U-20 World Cup), Fermín López (hip), Gavi (knee), Joan García (meniscus), Raphinha (hamstring), Ter Stegen (back)

Doubtful: Balde (hamstring)

Paris: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Mayulu, Lee; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola

Out: Dembélé (hamstring), Doué (calf), Marquinhos (thigh)

Doubtful: Fabián Ruiz (muscular), João Neves (thigh), Kvaratskhelia (leg), Vitinha (muscular)


