Champions League Matchday 2: Team news and possible line-ups
As the UEFA Champions League enters Matchday 2, clubs across Europe are gearing up for crucial fixtures that could shape the league phase standings.
Fans and analysts alike are eagerly anticipating the starting line-ups, key player returns, and injury updates that could influence the outcomes of these high-stakes encounters.
News.Az, citing UEFA.com, presents the latest team news and potential formations for the upcoming matches.
Tuesday 30 September
Atalanta vs Club Brugge
Atalanta: Carnesecchi; Ahanor, Djimsiti, Kossounou; Zappacosta, Pašalić, De Roon, Bellanova; Samardžić, Sulemana, Krstović
Out: Scalvini (muscular), Kolašinac (knee), Scamacca (knee), De Ketelaere (muscular), Zalewski (muscular)
Doubtful: Hien (muscular), Éderson (knee)
Club Brugge: Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Stanković, Vanaken; Forbs, Sandra, Tzolis; Tresoldi
Out: Mignolet (muscular), Onyedika (muscular)
Doubtful: None
Kairat Almaty vs Real Madrid
Kairat Almaty: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Gromyko, Kassabulat, Arad; Mrynskiy, Satpayev, Jorginho
Out: Anarbekov (jaw fracture)
Doubtful: Zarutskiy (knee), Glazer (ankle), Zaria (knee)
Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono, Güler, Vinícius Júnior; Mbappé
Out: Alexander-Arnold (hamstring), Carvajal (suspended), Éder Militão (ankle), Rüdiger (hamstring)
Doubtful: None
Inter vs Slavia Praha
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco; Lautaro Martínez, Esposito
Out: None
Doubtful: Darmian (back)
Slavia Praha: Staněk; Chaloupek, Zima, Vlček; Douděra, Zafeiris, Cham, Dorley; Kušej, Provod; Chorý
Out: Holeš (knee), Ogbu (unspecified)
Doubtful: Bořil (unspecified), Dorley (unspecified)
Chelsea vs Benfica
Chelsea: Sánchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Lavia, Caicedo; Neto, Fernández, Garnacho; João Pedro
Out: Palmer (groin), Adarabioyo (calf), Fofana (calf), Delap (hamstring), Colwill (knee)
Doubtful: Caicedo (knock), Andrey Santos (knock), João Pedro (knock)
Benfica: Trubin; Dedić, Otamendi, António Silva, Dahl; Barrenechea, Ríos; Lukébakio, Aursnes, Sudakov; Pavlidis
Out: Bruma (Achilles), Bah (knee), Manu (knee)
Doubtful: None
Atlético de Madrid vs Frankfurt
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, González; Sørloth, Álvarez
Out: Almada (muscular), Cardoso (ankle), José Giménez (muscular)
Doubtful: None
Frankfurt: Zetterer; Collins, Theate, Koch, Brown; Chaibi, Can Uzun, Larsson; Doan, Burkardt, Knauff
Out: Kristensen (unspecified)
Doubtful: None
Bodø/Glimt vs Tottenham
Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Evjen, Berg, Auklend; Jørgensen, Høgh, Hauge
Out: None
Doubtful: Bassi (groin), Brynhildsen (knee), Gundersen (unspecified), Moe (groin), Saltnes (illness)
Tottenham: Vicario; Spence, Danso, Van de Ven, Udogie; João Palhinha, Bergvall, Bentancur; Kudus, Richarlison, Simons
Out: Romero (unspecified), Solanke (ankle)
Doubtful: None
Marseille vs Ajax
Marseille: Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd; Weah, O’Riley, Højbjerg, Emerson; Greenwood, Igor Paixão; Aubameyang
Out: Kondogbia (calf), Traoré (thigh)
Doubtful: Balerdi (unknown)
Ajax: Jaroš; Rosa, Šutalo, Itakura, Wijndal; Klaassen, Regeer, Taylor; Edvardsen, Gloukh, Godts
Out: Van den Boomen (back), Dolberg (abdominal), McConnell (unspecified), Wieghorst (unspecified)
Doubtful: None
Galatasaray vs Liverpool
Galatasaray: Uğurcan Çakır; Singo, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Lemina; Yunus Akgün, Gündoğan, Yılmaz; Osimhen
Out: None
Doubtful: None
Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak
Out: Chiesa (unspecified)
Doubtful: None
Pafos vs Bayern München
Pafos: Michael; João Correia, Luckassen, David Luiz, Pileas; Šunjić, Goldar, Pêpê; Jajá, Dimata, Dragomir
Out: Bruno (suspended)
Doubtful: João Correia (unspecified)
Bayern München: Neuer; Boey, Kim, Tah, Guerreiro; Kimmich, Bischof; Olise, Jackson, Díaz; Kane
Out: Davies (knee), Ito (foot), Musiala (ankle), Stanišić (knee), Urbig (groin)
Doubtful: None
Wednesday 1 October
Union SG vs Newcastle
Union SG: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj, David; Rodríguez
Out: Florucz (suspended)
Doubtful: None
Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon
Out: Livramento (knee), Ramsey (ankle), Wissa (knee)
Doubtful: Hall (knock), Schär (head)
Qarabağ vs Copenhagen
Qarabağ: Kochalski, Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Kady; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran
Out: Janković (quadriceps)
Doubtful: None
Copenhagen: Kotarski; Huescas, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Delaney, Lerager, Robert; Elyounoussi, Claesson
Out: Mattsson (knee), Achouri (hamstring), Cornelius (Achilles), Moalem (hip)
Doubtful: None
Arsenal vs Olympiacos
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Ødegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyökeres, Martinelli
Out: Madueke (knee), Havertz (knee)
Doubtful: Hincapié (groin)
Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Dani García; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi
Out: Yaremchuk (calf)
Doubtful: None
Leverkusen vs PSV
Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Lucas Vázquez, Fernández, García, Grimaldo; Tillman, Ben Seghir; Kofane
Out: Schick (thigh)
Doubtful: Andrich (adductor), Tella (knee)
PSV: Kovář; Mauro Júnior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Saibari, Veerman; Wanner, Pepi, Perišić
Out: Van Bommel (knee), Boadu (thigh), Sildillia (thigh)
Doubtful: Pepi (unspecified)
Villarreal vs Juventus
Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesaña, Moleiro; Pepé, Mikautadze
Out: Kambwala (hamstring), Juan Foyth (muscular), Pau Navarro (Under-20 duty)
Doubtful: Ayoze Pérez (adductor), Gerard Moreno (hamstring)
Juventus: Di Gregorio; Kelly, Bremer, Kalulu; Cambiaso, Thuram, Locatelli, João Mário; Yıldız, Conceição; David
Out: Miretti (thigh)
Doubtful: Bremer (knee), Thuram (calf)
Napoli vs Sporting CP
Napoli: Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund
Out: Di Lorenzo (suspended), Buongiorno (thigh)
Doubtful: Spinazzola (muscular), Olivera (muscular)
Sporting CP: Rui Silva; Vagiannidis, Debast, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez
Out: Daniel Bragança (knee), Nuno Santos (knee)
Doubtful: None
Monaco vs Manchester City
Monaco: Köhn; Caio Henrique, Mawissa, Dier, Vanderson; Minamino, Coulibaly, Teze, Akliouche; Biereth, Fati
Out: Camara (ankle), Bamba (hamstring), Hrádecký (knee), Golovin (fitness), Pogba (fitness)
Doubtful: None
Man City: Donnarumma; Aké, Gvardiol, Ruben Dias, Lewis; Rodri; Foden, Bernardo Silva, Reijnders, Savinho; Haaland
Out: Khusanov (unspecified), Ait-Nouri (ankle), Marmoush (knee)
Doubtful: Cherki (thigh)
Dortmund vs Athletic Club
Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy
Out: Anselmino (muscular), Campbell (U-20 World Cup), Can (muscular), Duranville (shoulder)
Doubtful: None
Athletic Club: Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz De Galarreta, Jaureguizar; I. Williams, Sancet, Gomez; Guruzeta
Out: Vesga (muscular)
Doubtful: N. Williams (muscular)
Barcelona vs Paris
Barcelona: Szczęsny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Ferran Torres; Lewandowski
Out: Cuenca (U-20 World Cup), Fermín López (hip), Gavi (knee), Joan García (meniscus), Raphinha (hamstring), Ter Stegen (back)
Doubtful: Balde (hamstring)
Paris: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Mayulu, Lee; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola
Out: Dembélé (hamstring), Doué (calf), Marquinhos (thigh)
Doubtful: Fabián Ruiz (muscular), João Neves (thigh), Kvaratskhelia (leg), Vitinha (muscular)