Chief of General Staff of Azerbaijani armed forces leaves for Belarus
- 21 Aug 2018 10:06
Chief of General Staff of Azerbaijani Armed Forces and Deputy Minister of Defense of Azerbaijan Republic Najmaddin Sadigov left for an official visit to Minsk on August 21.
According to the press service of the Azerbaijani Ministry of Defense, the visit is carried out at the invitation of First Deputy Defense Minister of Belarus, Chief of General Staff Major General Oleg Belokonev.
