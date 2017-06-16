Yandex metrika counter

Columbian foreign minister visits Azerbaijan

  • Politics
  • Share
Columbian foreign minister visits Azerbaijan

Minister of Foreign Affairs of Colombia María Ángela Holguín paid an official visit to Azerbaijan on June 16.

The foreign ministry said that María Ángela Holguín will meet with Azerbaijani Foreign Minister Elmar Mammadyarov today.

The Columbian foreign minister will also visit Azerbaijan’s districts.

The visit will end on June 19. 

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      