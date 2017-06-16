Columbian foreign minister visits Azerbaijan
- 16 Jun 2017 08:20
- 22 Jan 2026 03:37
- 122698
- Politics
- Share https://news.az/news/columbian-foreign-minister-visits-azerbaijan Copied
Minister of Foreign Affairs of Colombia María Ángela Holguín paid an official visit to Azerbaijan on June 16.
The foreign ministry said that María Ángela Holguín will meet with Azerbaijani Foreign Minister Elmar Mammadyarov today.
The Columbian foreign minister will also visit Azerbaijan’s districts.
The visit will end on June 19.
News.Az