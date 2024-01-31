Commissions on delimitation of Azerbaijani-Armenian border held meeting

Commissions on delimitation of Azerbaijani-Armenian border held meeting

The meeting of commissions on the delimitation of the Azerbaijani-Armenian border has been held, News.az reports.

The meeting was held between delegations led by Deputy Prime Minister of Azerbaijan Shahin Mustafayev and his Armenian counterpart Mher Grigoryan.

The 5th meeting of the State Commission on State Border Delimitation between Azerbaijan and Armenia, as well as the Commission on State Border Delimitation and Border Security Issues between Armenia and Azerbaijan, was held on November 30.

The meeting was presided over by Shahin Mustafayev, Deputy Prime Minister of Azerbaijan, and Mher Grigoryan, Deputy Prime Minister of Armenia.

