Composition of Azerbaijani delegation to CIS PA announced
Speaker of the Azerbaijani Parliament Sahiba Gafarova has been elected head of the country’s delegation to the CIS Parliamentary Election, the parliament report
The delegation includes MPs Mikhail Zabelin, Aydin Mirzazade, Rauf Aliyev, Kamila Aliyeva, Igbal Mammadov, Emin Hajiyev, Nizami Safarov, Afat Hasanova, Agiye Nakhchivanli, Fazail Aghamali, Bakhtiyar Aliyev, Rufat Guliyev, Rasim Musabeyov, Jale Aliyeva, Tamam Jafarova, Anatoliy Rafailov, Iltizam Yusifov, Arzu Naghiyev, Amina Aghazade and Sabir Hajiyev.
News.Az