Date of Azerbaijani, Armenian FMs’ meeting announced
- 27 Jan 2020 12:16
Azerbaijani Foreign Minister Elmar Mammadyarov will hold meetings with the OSCE Minsk Group co-chairs and his Armenian counterpart Zohrab Mnatsakanyan on Jan. 29-30 in Geneva, the Azerbaijani Foreign Ministry told News.Az.
The last meeting between the Azerbaijani and Armenian foreign ministers took place on December 4, 2019 in Bratislava.
