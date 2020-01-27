Yandex metrika counter

Date of Azerbaijani, Armenian FMs’ meeting announced

Azerbaijani Foreign Minister Elmar Mammadyarov will hold meetings with the OSCE Minsk Group co-chairs and his Armenian counterpart Zohrab Mnatsakanyan on Jan. 29-30 in Geneva, the Azerbaijani Foreign Ministry told News.Az.

The last meeting between the Azerbaijani and Armenian foreign ministers took place on December 4, 2019 in Bratislava.

