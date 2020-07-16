Yandex metrika counter

Defense Ministry: No dead or wounded Azerbaijani servicemen on Armenia’s territory

There are no dead or wounded Azerbaijani servicemen on Armenia’s territory, Spokesman for Azerbaijan’s Defense Ministry, Colonel Vagif Dargahli said on Thursday.

Dargahli was commenting on the Armenian side’s statement that “it will be allowed to take the bodies of the dead and wounded”.

The spokesman added that these statements are false and ungrounded.

News.Az 

