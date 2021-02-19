Demining operation continues in liberated Azerbaijani lands (VIDEO)
The pyrotechnics group of Russia’s Ministry of Civil Defense, Emergency Situations and Elimination of Consequences of Natural Disasters continues demining operation of Azerbaijani lands liberated from occupation together with the employees of Azerbaijan’s Ministry of Emergency Situations.
Thus, as a result of joint activity, so far 880 mines and 27 unexploded ammunitions have been found and deactivated appropriately. Of mines, 390 are anti-infantry and 490 are anti-tank, the ministry said on Friday.