Deputy PM: Economic power of Azerbaijan growing, people's well-being improving
- 26 Sep 2019 14:25
- 22 Jan 2026 03:37
- 141925
- Politics
- Share https://news.az/news/deputy-pm-economic-power-of-azerbaijan-growing-peoples-well-being-improving Copied
Azerbaijan is developing rapidly, the country's economic power is growing, people's well-being is strengthening and improving, deputy prime minister, Deputy Chairman and Executive Secretary of the ruling New Azerbaijan Party Ali Ahmadov said at a regional meeting at the Heydar Aliyev Center in Khirdalan city.
News.Az