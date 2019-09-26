Yandex metrika counter

Deputy PM: Economic power of Azerbaijan growing, people's well-being improving

  • Politics
  • Share
Deputy PM: Economic power of Azerbaijan growing, people's well-being improving

Azerbaijan is developing rapidly, the country's economic power is growing, people's well-being is strengthening and improving, deputy prime minister, Deputy Chairman and Executive Secretary of the ruling New Azerbaijan Party Ali Ahmadov said at a regional meeting at the Heydar Aliyev Center in Khirdalan city.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      