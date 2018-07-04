Direct flights to be launched between Azerbaijan and Pakistan
Azerbaijani and Pakistani embassies are working on launch of direct flights.
"We believe that direct flights will be launched during the next months or next year. Pakistani companies are interested in this issue," Azerbaijani Ambassador to Pakistan Ali Alizade said on July 4
According to him, number of Pakistanis visiting Azerbaijan increased by six-fold in 2017.
Alizade said that trade turnover between Azerbaijan and Pakistan increased in the first quarter.
News.Az