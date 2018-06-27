Yandex metrika counter

Earthquake hits Azerbaijan

  • Society
  • Share
Earthquake hits Azerbaijan

4.0-magnitude quake occurred in Azerbaijan's Lankaran region, APA reports.

The Republic Seismological Service Center of Azerbaijan National Academy of Sciences told APA that the quake was recorded in Lankaran region of Azerbaijan on 27 June 2018, at 02:20.

The quake was felt  4, and in nearby settlements - up to 3.

Quake occurred in the depth of 9 km.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      