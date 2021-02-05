Yandex metrika counter

Egyptian newspaper highlights Armenian vandalism against Azerbaijani monuments

Egypt’s “Al Masr Al Yaum” has published an article, highlighting Armenia`s vandalism against Azerbaijani religious and cultural monuments.

The article strongly condemns the atrocities committed by Armenia against Azerbaijani religious and cultural heritage in contrary to international organizations` resolutions.

The article says that by turning Azerbaijani mosques into barns, Armenia committed a crime against humanity and the entire Muslim world.


