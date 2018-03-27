Yandex metrika counter

Eight people injured in Yerevan car accident

Eight people have been hospitalized after a car accident on a bridge across Yerevan Lake, the Yerevan police press service reported.

A car collided with a passenger mini bus this morning, News.am reported.

The driving license of a mini bus driver was reportedly expired and he had no right to drive passenger transport vehicle.

News.Az


honor Patriotic War martyrs

