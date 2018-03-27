Eight people injured in Yerevan car accident
- 27 Mar 2018 11:27
- 29 Jul 2024 15:03
- 129847
- World
- Share https://news.az/news/eight-people-injured-in-yerevan-car-accident Copied
Eight people have been hospitalized after a car accident on a bridge across Yerevan Lake, the Yerevan police press service reported.
A car collided with a passenger mini bus this morning, News.am reported.
The driving license of a mini bus driver was reportedly expired and he had no right to drive passenger transport vehicle.
News.Az