Elmar Mammadyarov: There is a difference between Edward Nalbandian and Zohrab Mnatsakanyan
During the joint press conference with Turkey Foreign Minister Mevlut Cavusolgu, Azerbaijan Foreign Minister Elmar Mammadyarov responded to a journalist's questions about his impressions of his newest Armenian counterpart, Zohrab Mnatsakanyan.
Also, he was asked if there is a difference between Edward Nalbandian and Zohrab Mnatsakanyan.
Foreign Minister Elmar Mammadyarov said that it was his first meeting with Zohrab Mnatsakanyan and they tried to get to know each other at this meeting. Elmar Mammadyarov said his new colleague Zohrab Mnatsakanyan was a more professional diplomat.
