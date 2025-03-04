Yandex metrika counter

Erdogan reaffirms Türkiye’s commitment to working towards Azerbaijan-Armenia peace treaty

  • Politics
  • Share
Erdogan reaffirms Türkiye’s commitment to working towards Azerbaijan-Armenia peace treaty
Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Photo: Anadolu Agency

Türkiye continues efforts to ensure stability in the South Caucasus, Turkish President Recep Tayyip Erdogan said.

He made the remarks during an iftar (fast-breaking evening meal of Muslims in Ramadan) with ambassadors, News.Az reports, citing local media.

Erdogan highlighted Türkiye's commitment to normalizing relations with Armenia and working towards a peace treaty between Azerbaijan and Armenia.

"At the same time, we are working on signing a peace treaty between Azerbaijan and Armenia," Erdogan added.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      