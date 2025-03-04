Erdogan reaffirms Türkiye’s commitment to working towards Azerbaijan-Armenia peace treaty
Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Photo: Anadolu Agency
Türkiye continues efforts to ensure stability in the South Caucasus, Turkish President Recep Tayyip Erdogan said.
He made the remarks during an iftar (fast-breaking evening meal of Muslims in Ramadan) with ambassadors, News.Az reports, citing local media.
Erdogan highlighted Türkiye's commitment to normalizing relations with Armenia and working towards a peace treaty between Azerbaijan and Armenia.
"At the same time, we are working on signing a peace treaty between Azerbaijan and Armenia," Erdogan added.