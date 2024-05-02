EU among Azerbaijan’s major partners in demining: Ambassador
The European Union is among Azerbaijan’s major partners in demining, Ambassador Peter Michalko, Head of the EU Delegation to Azerbaijan, told journalists on Thursday, News.Az reports.
The ambassador stressed that the EU is the most important supporter of Azerbaijan in demining efforts.
“We have long-term cooperation in this field,” he added.