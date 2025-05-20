EU approves 17th sanctions package against Russia
Photo: Reuters
The European Union on Tuesday approved its 17th package of sanctions against Russia.
“The EU approved today its 17th sanctions package against Russia, targeting nearly 200 shadow fleet ships,” EU High Representative Kaja Kallas announced on X, News.Az reports.
New measures also address hybrid threats and human rights, Kallas stated.
“More sanctions on Russia are in the works. The longer Russia wages war, the tougher our response,” she added.