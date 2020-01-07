EU, Italy, Britain, France, Germany to discuss Libya in Brussels on Tuesday
- 07 Jan 2020 16:12
- 22 Jan 2026 03:37
- 144636
- World
- Share https://news.az/news/eu-italy-britain-france-germany-to-discuss-libya-in-brussels-on-tuesday Copied
The European Union’s top diplomat and the foreign ministers of Britain, France, Germany and Italy will meet on Tuesday afternoon in Brussels to discuss Libya, a
Separately, Britain, France and Germany may discuss their position on the Iran nuclear deal before a meeting of all EU foreign ministers on Friday, the spokesman said.
News.Az