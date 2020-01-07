Yandex metrika counter

EU, Italy, Britain, France, Germany to discuss Libya in Brussels on Tuesday

  • World
  • Share
EU, Italy, Britain, France, Germany to discuss Libya in Brussels on Tuesday

The European Union’s top diplomat and the foreign ministers of Britain, France, Germany and Italy will meet on Tuesday afternoon in Brussels to discuss Libya, a

Separately, Britain, France and Germany may discuss their position on the Iran nuclear deal before a meeting of all EU foreign ministers on Friday, the spokesman said.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      