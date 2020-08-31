Yandex metrika counter

FC Qarabag learn rival for UEFA Champions League 3rd qualifying round

  • Politics
  • Share
FC Qarabag learn rival for UEFA Champions League 3rd qualifying round

Azerbaijan’s football club Qarabag have learned their rival for the third qualifying round of the UEFA Champions League as the draw ceremony was held in Nyon, Switzerland.

FC Qarabag will take on Norway`s Molde FK.

The matches of the UEFA Champions League third qualifying round will be played on September 15-16.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      