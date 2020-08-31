FC Qarabag learn rival for UEFA Champions League 3rd qualifying round
Azerbaijan’s football club Qarabag have learned their rival for the third qualifying round of the UEFA Champions League as the draw ceremony was held in Nyon, Switzerland.
FC Qarabag will take on Norway`s Molde FK.
The matches of the UEFA Champions League third qualifying round will be played on September 15-16.