Yandex metrika counter

First Vice-President Mehriban Aliyeva viewed conditions created at newly-renovated school in Kurdakhani

  • Other
  • Share
First Vice-President Mehriban Aliyeva viewed conditions created at newly-renovated school in Kurdakhani

First Vice-President of the Republic of Azerbaijan Mehriban Aliyeva has viewed conditions created at the secondary school No 113 named after Huseynbala Aghaverdiyev in Kurdakhani, Baku, after major repair and reconstruction.

News about - First Vice-President Mehriban Aliyeva viewed conditions created at newly-renovated school in Kurdakhani

News about - First Vice-President Mehriban Aliyeva viewed conditions created at newly-renovated school in Kurdakhani

News about - First Vice-President Mehriban Aliyeva viewed conditions created at newly-renovated school in Kurdakhani

News about - First Vice-President Mehriban Aliyeva viewed conditions created at newly-renovated school in Kurdakhani

News about - First Vice-President Mehriban Aliyeva viewed conditions created at newly-renovated school in Kurdakhani

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      